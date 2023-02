Gotico Garibaldina - Il Cervo 2 - 1 | Beffa nel finale per i neroverdi

Sconfitta per Il Cervo in casa della seconda in classifica, la Gotico Garibaldina. I neroverdi continuano a oscillare pericolosamente a distanza di pochi punti dalla zona play out, ma ne rimangono sempre fuori. A sbloccare l’incontro sono i piacentini con la rete di Spotti al 31’, poi ad inizio ripresa gli ospiti partono meglio e trovano subito al 46’ la rete del pareggio con Baha. Il match sembra destinato a terminare giustamente sul pareggio, ma al 90’ arriva la beffa per i parmensi quando Panzetti riporta in vantaggio la Gotico Garibaldina e il finale è 2-1.