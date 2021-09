Soffre e vince il Noceto sul campo del Gotico Garibaldina e lo fa grazie al gol di Cucchi in avvio di primo tempo. Sotto una forte pioggia arrivano altri tre punti per la squadra di mister Rastelli che rimane in testa al campionato. Il primo tentativo dei parmensi è al 5’ con Billone che calcia di sinistro e manda fuori di poco. Al 10’ arriva poi il gol del vantaggio quando Pioli crossa sul secondo palo per Cucchi che colpisce appena di testa e manda in rete. Prova a raddoppiare al 19’ il Noceto con D’Aquino che trova la bella risposta di Terenzio. Il Gotico prova a reagire e nel finale fa rabbrividire i parmensi quando all’88’ sfiora il gol, ma il risultato non cambia.