Gotico Garibaldina - Noceto 5 - 1 | Secondo tempo da dimenticare per i gialloblù

Sonora sconfitta per il Noceto che sul campo della Gotico Garibaldina subisce una pesante ‘manita’ trovando solo un gol della bandiera nel finale di partita. L’avvio è equilibrato, con una fase di studio che dura per venti minuti, poi i piacentini sbloccano il risultato al 22’ con Ceccarelli e si va negli spogliatoi sull’1-0, con i gialloblù che nella ripresa provano a scendere in campo per recuperare lo svantaggio.

Ma la Gotico Garibaldina mette il turbo e c’è solo una squadra in campo dal 67’ in poi quando Kone segna il gol del raddoppio. Dieci minuti più tardi è Girola a segnare il tris e a tagliare definitivamente le gambe ai parmensi che tuttavia provano una reazione accorciando le distanze all’85’ con Mbengue. Ma è solo un caso perché al 90’ Zanaboni cala il poker e al 92’ Raggi infierisce per il 5-1 finale.