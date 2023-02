Gotico Garibaldina - Solignano 2 - 1 | Parmensi in vantaggio poi recuperati

Sconfitta per il Solignano che termina la sua striscia positiva nella difficile trasferta in casa della seconda in classifica, la Gotico Garibaldina. I parmensi si portano in vantaggio già dopo cinque minuti con Cazzato, ma alla mezzora i padroni di casa pareggiano con Pietra.

Nella ripresa entra in campo determinata la squadra piacentina che al 57’ ribalta il risultato con Zanaboni e avvicina così la Pontenurese in testa alla classifica, mentre i biancazzurri continuano a navigare in acque turbolente in fondo alla classifica.