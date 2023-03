Gotico Garibaldina - Team Traversetolo 0 - 2 | I rosanero tornano a credere nella salvezza

Lascia l’ultima posizione in classifica dopo tante giornate il Team Traversetolo che vince inaspettatamente in casa della terza in classifica, la Gotico Garibaldina, e lascia alle spalle il Vigolo Marchese sconfitto dal Cervo in questa giornata. I rosanero rientrano così prepotentemente in lotta per raggiugnere i play out che ora distano solamente due punti.

Il primo tempo è stato complicato e nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra quindi si è andati negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa grande ingresso in campo dei parmensi che al 60’ hanno trovato il vantaggio grazie a Rolli e all’83’ hanno raddoppiato chiudendo di fatto la contesa con la rete di Tommaso Orlandini.