Gotico Garibaldina - Tonnotto San Secondo 3 - 0 | Sconfitta per il Tonnotto dopo tredici vittorie consecutive

Brutta caduta del Tonnotto che vanifica la vittoria nello scontro diretto contro il Castellana Fontana e si fa raggiungere in classifica dai piacentini, vincenti contro il Noceto, a quota 44. I tuttineri sbagliano completamente il match in casa della Gotico Garibaldina che ne fa tre. I padroni di casa passano in vantaggio già al 6’ con Girola, poi i parmensi provano a recuperare, ma gli avversari si chiudono e non lasciano spazio. Nella ripresa il copione è lo stesso fino a quando la Gotico Garibaldina trova il raddoppio al 71’ con Zanaboni e addirittura il tris che chiude la partita all’80’ con Siaka. Per il Tonnotto tutto da rifare e la lotta si riapre.