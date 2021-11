Gotico Garibaldina - Viarolese 3 - 1 | Parmensi in vantaggio, poi i piacentini ribaltano tutto

Non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto con un solo punticino la Viarolese che anche nell’undicesima giornata di campionato perde in casa della Gotico Garibaldina. A passare in vantaggio sono proprio i parmensi al 48’ con Belfanti e sembra che possa essere la giornata giusta per fare punti importanti, ma al 57’ arriva il pareggio dei padroni di casa firmato da Zakaria. Regge poi la squadra ospite che cede poi all’81’ quando Zanaboni porta in vantaggio i piacentini e all’89’ arriva anche il tris con la doppietta personale di Zakaria.