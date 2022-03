Guastalla - Sorbolo 3 - 2 | Rossoblù sorpassati al 92'

Ancora una sconfitta per Sorbolo. I rossoblù, dopo essere passati in svantaggio, riescono a ribaltare il risultato, ma vengono poi nuovamente superati dal Guastalla che fa un passo importante verso la salvezza, mentre i parmensi rimangono in ultima posizione in grave difficoltà. Ad aprire le danze sono i padroni di casa che vanno a segno al 34’ con Mezzana, poi nel minuto di recupero al termine del primo tempo il Sorbolo riesce a trovare la rete del pareggio con Baha. Nella ripresa partono bene i rossoblù che al 61’ ribaltano il risultato grazie alla rete di Rispoli, ma il Guastalla non ci sta e cerca in tutti i modi di recuperare trovando il nuovo momentaneo pareggio all’80’ con Brunazzi e il gol della vittoria al 92’ con Meloni.