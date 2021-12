Guastalla - Terme Monticelli 1 - 1 | Due rigori nel finale decidono lo scontro salvezza

Pareggio giusto nello scontro diretto tra Guastalla e Terme Monticelli. A decidere il risultato sono stati due calci di rigore nella ripresa. Partita molto combattuta e sentita dalle due squadre che hanno faticato a creare occasioni limpide, forse anche per la foga di cercare una vittoria importante. Il risultato si sblocca solo all’80’ quando De Ioanni atterra Signoriello ed è calcio di rigore: sul dischetto va Brunazzi che non sbaglia. Al 90’, quando ormai il risultato sembrava deciso, Carretti spintona in area Bonini ed è calcio di rigore per i biancocelesti: sul dischetto si presenta Orlandi che pareggia i conti con freddezza e personalità.