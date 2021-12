Iachini sorride, ma ora cerca rinforzi

Adesso che Beppe Iachini ha tracciato la via, aspetta dal Parma qualche regalo di Natale da scartare dopo le feste. La vittoria contro l’Alessandria, autoritaria e pulita, ha detto che i crociati si stanno rimettendo in carreggiata. Serve però puntellare una rosa che manca di alcune figure fondamentali, tipo un terzino alla Iachini e un paio di centrocampisti che sostengano Schiattarella e permettano a Vazquez di spostarsi qualche metro più avanti, come è nelle intenzioni dell’allenatore crociato.

Ma prima di attingere al mercato, serve sfoltire. Tagliare i rami secchi di un parco giocatori che ha mostrato diversi limiti in questo scorcio di campionato. L’operazione di alleggerimento della rosa è cominciata con la trattativa che porta Maxime Busi in Ligue1, allo Stade dei Reims. Il difensore belga non rientra nei piani dell’attuale allenatore, che aspetta di valutare anche altre pedine. Intanto le idee chiare sul mercato in entrata, Iachini le ha. A Beppe servirebbe un difensore, un vice Schiattarella e un centrocampista di corsa, oltre a un esterno e a un centravanti.

Le grandi manovre sono cominciate.