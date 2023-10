Il Cervo - Alsenese 1 - 3 | Buona la partenza dei neroverdi, poi il ribaltamento

Dopo la bella soddisfazione del passaggio del turno in Coppa Italia Minetti, Il Cervo torna a cadere in campionato nella sesta giornata, disputata tra le mura amiche contro i piacentini dell’Alsenese, primi in classifica a pari punti con la Gotico Garibaldina.

Partono benissimo in realtà i neroverdi che al 7’ si trovano già in vantaggio grazie alla rete di Orteca. Provano anche trovare il raddoppio i parmensi, ma non riescono a trovarlo e si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa entra meglio in campo la squadra ospite.

Dopo alcune buone occasioni, l’Alsenese trova il pareggio al 58’ con Kupa. A questo punto Il Cervo scompare un po’ e lascia campo agli avversari che al 70’ ribaltano il risultato con Cocchi e al 79’ calano anche il tris con la rete di Cerati.