Il Cervo - Alsenese 1 - 4 | I parmensi provano a resistere ma i piacentini dilagano

Sconfitta casalinga al ritorno in campo per Il Cervo che ha ospitato questo pomeriggio l’Alsenese terna in classifica. Il vantaggio degli ospiti è arrivato dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio con Barbarini. La reazione dei padroni di casa è stata immediata e al 10’ il pareggio è stato raggiunto con Delnevo. Prova a resistere poi la squadra di Parma che al 35’ subisce la rete di Mansour, poi nella ripresa i piacentini dilagano e arrivano al poker grazie all doppietta di Panzetti che segna al 70’ e al 75’.