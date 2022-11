Il Cervo - Bobbiese 3 - 1 | Domenica perfetta per i neroverdi

Squadra in casa

Squadra in casa Il Cervo

Vittoria importantissima per Il Cervo in ottica salvezza quella maturata oggi nella dodicesima giornata del Girone A di Promozione contro la Bobbiese. I neroverdi si sono imposti per 3-1 contro i piacentini sbloccando il risultato al quarto d’ora di gioco con Benedini.

La squadra di casa prova a spingere per chiuderla e trova il raddoppio al 40’ con Ferrarini. Nella ripresa la Bobbiese prova a reagire e accorcia le distanze al 65’ con Rossi, ma i parmensi fanno buona guardia nel finale per salvare il risultato e al 92’ chiudono definitivamente la contesa con il tris segnato da Francis.