Il Cervo - Brescello 1 - 1 | Una rete per tempo nello scontro salvezza

Pareggio per 1-1 nello scontro salvezza tra Il Cervo e il Brescello. I neroverdi in casa sono passati in vantaggio al 14’ con Baha mantenendo poi il risultato per tutto il primo tempo. Nella ripresa i reggiani sono entrati in campo con più convinzione riuscendo a trovare il pareggio al 63’ con Roberti. Nel finale entrambe le squadre hanno cercato la rete della vittoria senza trovarla.