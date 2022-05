Il Cervo - Carignano 1 - 0 | Metitiero mette nei guai il Carignano

Vince Il Cervo, già salvo, e fa slittare il Carignano in quarta posizione alle spalle della Bobbiese e ad un solo punto dal Noceto che ha vinto contro l’Alsenese. Ora i play off si disputerebbero proprio tra Carignano e Bobbiese, ma solo dopo gli ultimi novanta minuti si conoscerà il verdetto finale. I padroni di casa sono partiti col piglio giusto trovando il vantaggio prima del quarto d’ora di gioco, al 14’, quando Metitiero ha sbloccato il risultato. Il Carignano ha cercato la reazione senza però trovare la via del gol e il match è terminato così sull’1-0 per Il Cervo.