Il Cervo - Felino 0 - 1 | Neroverdi di nuovo nei guai, decide Anarfi

Grande recupero del Felino che dopo una brutta partenza in campionato, ora si trova ad un passo dalla zona play off e ormai abbastanza tranquillo per quanto riguarda la salvezza. Dopo i tre punti conquistati ieri sul campo del Cervo infatti i rossoblù hanno lasciato la zona rossa a otto punti di distanza.

I neroverdi invece sono tornati ad inguaiarsi e attendono le partite del pomeriggio per scoprire se dovranno tornare dentro ai play out. A decidere il derby giocato nell’anticipo del sabato è stato Anarfi con una rete ad inizio ripresa, al 50’, cui poi i padroni di casa non sono riusciti a reagire.