Il Cervo - Futura Fornovo Medesano 3 - 2 | Tre reti negli ultimi dieci minuti

Il cambio in panchina non porta i risultati sperati al Fornovo Medesano che perde anche in casa del Cervo pur lottando e mettendo a segno due reti. Per i neroverdi invece è un’ottima vittoria che li rilancia addirittura verso la zona play off. A sbloccare il risultato sono gli ospiti che vanno a segno al 13’ con Landini e sembra una buona giornata, ms solo due minuti più tardi i padroni di casa trovano il pareggio con Gennari. Si va al riposo sull’1-1, poi nella ripresa nessuna delle due riesce a imporsi sull’altra.

Si arriva quindi all’85’ con la prospettiva di finire con un punto a testa, ma nel giro di pochi minuti cambia tutto: all’87’ è Delnevo a ribaltare il risultato per Il Cervo, ma il Medesano continua a crederci e al 93’ riesce a trovare il pareggio. Un minuto più tardi però la squadra di Squeri deve mangiarsi le mani per aver concesso ai padroni di casa di tornare in vantaggio con Gennari che al 94’ decide il risultato dopo un match acceso e pieno di sorprese.