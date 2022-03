Il Cervo - Gotico Garibaldina 1 - 1 | Un rigore a testa, un punto a testa

Squadra in casa

Nonostante l’inferiorità numerica Il Cervo riesce a conquistare un ottimo punto nello scontro salvezza contro il Gotico Garibaldina. Il pareggio è stato importante per i parmensi che sono riusciti così a mantenere invariata la distanza dalla quintultima posizione, occupata proprio dagli avversari di giornata, quando mancano otto giornate alla fine del campionato. Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio al primo minuto di gioco quando conquistano un rigore a freddo trasformato egregiamente da Zanaboni.

Il Cervo continua ad andare alla ricerca del pareggio che arriva solo al 77’ quando sono i parmensi a trovare un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Gennari che non sbaglia, ma le cose sembrano complicarsi di nuovo un minuto più tardi quando Consolini viene espulso lasciando Il Cervo in inferiorità numerica per l’ultimo quarto d’ora di gioco. I ragazzi di Ferrari riescono però a stringere i denti e a tenere stretto un pareggio importantissimo.