Il Cervo - Noceto 1 - 2 | Vittoria in rimonta per i gialloblù

Lo scontro diretto tra Il Cervo e il Noceto è terminato in favore dei gialloblù che si sono rilanciati verso la zona play off, mentre i neroverdi sono tornati ad un solo punto dai play out. A passare in vantaggio sono stati però i padroni di casa al 14’ con un autogol di Pezzani.

Solo tre minuti più tardi però gli ospiti hanno ritrovato la parità con al rete di Michele Barbarini. Il primo tempo è terminato per 1-1, poi nella ripresa il Noceto ha cominciato a spingere in cerca della vittoria, trovandola al 70’ grazie alla rete di Zefferini.