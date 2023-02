Il Cervo - Pontenurese 4 - 1 | Poker alla capolista e sogno salvezza per i neroverdi

Grandissima prova di forza del Cervo che in casa batte una capolista che dopo la grande cavalcata inizialmente sta vivendo ora un momento di difficoltà tanto che la Gotico Garibaldina l’ha raggiunta in vetta a 45 punti. I neroverdi, con i tre punti conquistati oggi hanno allontanato di tre punti i play out ritrovando anche il morale giusto per approcciare la meglio questo finale di campionato.

Ad aprire le danze è stato Benedini che al 7’ ha portato in vantaggio i parmensi indirizzando in maniera positiva la partita. Il raddoppio è arrivato al 27’ firmato da Aurely, poi ancora Benedini al 35’ ha siglato il tris per la doppietta personale. Un minuto più tardi però gli ospiti hanno accorciato le distanze con la rete di Franchi e il primo tempo è terminato sul 3-1. Nella ripresa ancora grande lotta in campo con Il Cervo nettamente superiore ai piacentini, tanto che all’85’ è arrivato anche il poker firmato da Piane.