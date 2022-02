Il Cervo - Pontenurese 5 - 1 | Show degli uomini di Ferrari

E’ una vittoria esagerata quella del Cervo contro la Pontenurese. In casa, la squadra di mister Ferrari, ha segnato una ‘manita’ contro i piacentini portandosi così a sette punti dalla zona play out. A rompere gli indugi è stato Pin, in una gara rivelatasi poi a senso unico, segnando al 12’; nel primo tempo poi non ci sono stati altri squilli e si è andati a riposo sull’1-0.

Nella ripresa poi i parmensi sono partiti con grande determinazione nel voler portare fino in fondo la vittoria e al 63’ hanno raddoppiato con Gennari, andando poi al tris già al 66’ con Ferri. Al 72’ è venuto poi il turno di Aurely che ha siglato il poker e infine Bertolini all’84’ ha chiuso col quinto gol. Completamente sovrastata, la Pontenurese ha avuto un sussulto all’88’ quando è andata in rete con Ceruti, ma il suo gol servirà solo alle statistiche.