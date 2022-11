Il Cervo - Terme Monticelli 3 - 0 | Grande vittoria dei neroverdi

Il Cervo si rialza e fa lo sgambetto al Terme Monticelli che esce dalla zona play off, mentre i neroverdi scavalcano Noceto e Felino e si portano di nuovo fuori dalla zona play out. Il risultato è stato un netto 3-0 con Giuffrida che ha portato avanti i suoi, poi Consolini ha trovato il raddoppio e Baha ha chiuso la contesa. Gli ospiti non sono mai riusciti ad entrare veramente in partita, bloccati dalla fame di punti dei ragazzi del Cervo.