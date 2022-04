Il Cervo - Tonnotto San Secondo 1 - 3 | Doppietta di Terranova nel primo tempo

Il primo derby di questa ventiduesima giornata del Girone A di Promozione è stato vinto ieri sera nell’anticipo del sabato dal Tonnotto San Secondo che si è imposto per 3-1 in casa de Il Cervo. I tuttineri ora devono sperare in un passo falso del Castellana Fontana questo pomeriggio in casa della Bobbiese per ritornare ad un solo punto di distacco.

Il Cervo invece rischia di essere avvicinato e di tornare troppo vicino alla zona play out. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti al 40’ con terranova e solo due minuti più tardi è arrivato il raddoppio, sempre con Terranova, ma questa volta su rigore. La partita era ormai decisa e all’82’ è arrivato un altro rigore, questa volta trasformato da Lorenzini, a chiudere definitivamente l’incontro. A nulla è servito il gol della bandiera segnato da Bertolini all’87’.