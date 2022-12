Il Cervo - Tonnotto San Secondo 3 - 3 | I tuttineri sprecano il doppio vantaggio

Squadra in casa

Squadra in casa Il Cervo

Gara apertissima e piena di emozioni tra Il Cervo e il Tonnotto San Secondo che alla fine portano a casa un punto a testa. A sbloccare il risultato sono gli ospiti dopo appena un minuto di gara con Traore. La reazione dei padroni di casa però arriva veloce e al 12’ Baha riporta il risultato sul pareggio. Si fa ancora avanti poi il Tonnotto al 33’ con Lorenzini e al primo minuto di recupero della prima frazione di gioco arriva anche il 3-1 con Terranova che trasforma un calcio di rigore.

Sembra fatta per i tuttineri, ma nella ripresa Il Cervo entra con grande determinazione in campo e già al 53’ ritorna in partita con Benedini. Lo stesso giocatore poi mette a segno una doppietta personale quando, al 77’, si fa trovare pronto e regala un punto insperato ai suoi. Termina così 3-3.