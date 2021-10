Il Cervo - Viarolese 1 - 1 | Ospiti avanti dopo 13', il pareggio arriva su rigore

Partita combattuta tra Il Cervo e la Viarolese che si danno battaglia sia nel primo che nel secondo tempo. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono gli ospiti che orchestrano una bella azione sulla destra che sfocia in un cross per Scalea che la manda in rete al 13'. La squadra di mister Ferrari accusa il colpo e non trova la concentrazione giusta nel finale di primo tempo. Nella ripresa poi Il Cervo entra in campo più determinato e al 60' in contropiede manda in area Bertolini che viene atterrato ed è calcio di rigore: sul dischetto va Russo che non sbaglia. Continuano a cercare la vittoria le due squadre che creano buone occasioni senza riuscire a trasformarle. A cinque minuti dal triplice fischio i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Tagliavini, ma riescono a resistere. Il pareggio appare il risultato più giusto.