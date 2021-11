Il Cervo - Vigolo Marchese 1 - 1 | Parmensi sottotono conquistano un buon punto

Pareggio sostanzialmente giusto tra Il Cervo e il Vigolo Marchese, al termine di una partita apertissima, soprattutto nel finale, che ha visto i parmensi giocare sottotono e recuperare lo svantaggio iniziale. A passare meritatamente in vantaggio sono i piacentini al 15’ con Nogueira che viene servito in posizione defilata dopo una veloce azione sulla destra e il suo tiro molto angolato non ha lasciato scampo al portiere di casa. Nella ripresa è arrivata la reazione della squadra di mister Ferrari che ha ottenuto un rigore con Pagano, atterrato in area, e lo stesso attaccante lo ha trasformato al 57’. Al 75’ poi i padroni di casa si sono trovati in inferiorità numerica per l’espulsione dell’autore del gol e a questo punto la partita ha preso il volo, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni ghiotte per poter vincere, ma nessuna delle due è riuscita a dare la zampata vincente.