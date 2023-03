Il Cervo - Vigolo Marchese 2 - 1 | Due minuti di fuoco per tre punti

Continua incessante e avvincente la lotta per la salvezza in onda alla classifica del Girone A di Promozione dove oggi Il Cervo è uscito nuovamente dai play out sorpassando il Fornovo Medesano sconfitto nello scontro diretto casalingo contro il Brescello. I neroverdi si sono invece imposti per 2-1 in casa contro il Vigolo Marchese che è sceso così in ultima posizione.

A passare in vantaggio poco prima della mezzora, al 28’, sono stati gli ospiti con la rete di Mazzoni che aveva fatto spaventare i padroni di casa. Il Cervo però ha trovato la forza di reagire e ad inizio ripresa in due minuti ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Gennari al 46’ e di Benedini al 48’. I parmensi hanno poi controllato il risultato fino al triplice fischio con i piacentini affondati dall’1-2 micidiale.