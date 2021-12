Il Parma riabbraccia Bernabé

In questa coda di anno disgraziato arriva una bella notizia: Adrian Bernabé è tornato ad allenarsi sul campo. Il centrocampista spagnolo, fermo a causa di un problema che lo ha costretto a operarsi a inizio agosto, è stato lontano dai campi per i primi sei mesi della sua avventura a Parma, ma pochi giorni fa è tornato a lavorare con la speranza di poter presto scendere in campo. “Mi è stato individuato un problema che mi impediva di continuare con la pratica sportiva - scriveva su Instagram il 3 agosto, postando la sua foto da un letto di ospedale -. Desidero ringraziare tutti i professionisti che mi hanno aiutato a risolvere questa situazione, nel minor tempo possibile”.

E dopo l’idoneità, sembra che il momento di Bernabé sia arrivato. Beppe Iachini lo aspetta, vuole vedere all’opera il ventenne ex Manchester City che Enzo Maresca aveva chiesto espressamente alla società. L’unico giocatore, assieme a Franco Vazquez, che il tecnico ha voluto al suo fianco all’inizio dell’avventura con il Parma. E che purtroppo non ha potuto mai potuto testare per via di un problema che lo ha frenato.

Sarebbe dovuto essere lui il terzino sinistro che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di centrocampista in fase di sviluppo della manovra, un simil Cancelo, per dirla alla Guardiola, con il quale creare la superiorità. Ma niente da fare, adesso se lo godrà - si spera - Beppe Iachini che ha già fatto sapere di volerlo vedere sul campo. Bernabé si sta allenando a Collecchio, ha parlato con l'allenatore e sta piano piano ritrovando il ritmo. Deve comprensibilmente riprendere la condizione fisica, ma il fatto di vederlo sul campo è giù una vittoria, soprattutto per Adriàn.