Imolese - Borgo San Donnino 1 - 1 | Buon punto in trasferta per i biancazzurri

Squadra in casa

Squadra in casa Imolese

Pareggio per il Borgo San Donnino sul campo dell’Imolese nella settima giornata di campionato di Serie D. Pronti via ed è subito la squadra ospite a sbloccare la gara al ‘Galli’: dopo soli 5 giri di lancette si porta avanti il Borgo: Lolli è bravissimo a servire in profondità il compagno Bingo che con un tiro chirurgico spiazza Adorni.

Padroni di casa che cercano sin da subito il pareggio e al 15’ arriva una ghiotta occasione in area per Spatari che con il destro spedisce la sfera a fil di palo. Le due squadre non si risparmiano nei contatti fisici, spesso ben oltre i limiti del regolamento. Imolese che ci prova anche su palla inattiva: angolo al 35’ di Capozzi che indirizza verso la testa Rizzi, è attento Frattini che esce sicuro e fa sua la sfera.

Il Borgo contiene bene le ripartenze della squadra di casa che spesso e volentieri strappa sulla destra con Konate; quest’ultimo qualche minuto prima dell’intervallo prova a mettere una palla in mezzo per Gulinatti che tira sulla schiena di Som.

La ripresa si apre nuovamente sul filo dell’equilibrio, il contatto fisico è diventato una costante, con entrambe le squadre che lottano duramente per il controllo del campo. Questo porta a diversi scontri tra i giocatori e a un aumento delle lamentele da parte della panchina di casa.

Al 70’ poi l’Imolese trova la rete del pareggio quando Daffe disegna una parabola sulla testa di Mattiolo che insacca alle spalle di Frattini. I borghigiani nella seconda metà di gara soffrono ma allo stesso tempo contengono gli attacchi avversari, giocando sulle ripartenze, come al 35’ quando Rossi lancia Carollo che sprigiona con il destro, ma finisce alto sopra la traversa.

L’Imolese ci prova nei minuti di recupero con il subentrato Vlahovic su punizione, il tiro risulta debole e facile per Frattini che blocca e fa sicura la sfera. Il match termina così sull’1-1 e posta in palio spartita dalle due squadre.