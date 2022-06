Medesano, inaugurato il centro sportivo rinnovato

Taglio del nastro sabato mattina per il centro sportivo Ivo Maniforti di Medesano rinnovato con lavori di riqualificazione. Per scoprire per opere svolte erano presenti il sindaco Michele Giovanelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente del Futura Fornovo Medesano Sandro Squeri. Tra i vari lavori svolti spiccano il manto in erba sintetica del campo, i vialetti di accesso pavimentati, la nuova biglietteria e la club house che preso sarà affidata in gestione. Tanti ancora i lavori in programma per portare il centro, già di alta qualità, ad un livello di eccellenza per il territorio provinciale. “E’ stata una mattinata importante ed emozionante, sentiamoci tutti orgogliosi di quello che stiamo facendo insieme - ha detto Squeri -“.