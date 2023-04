Promozione, Fornovo Medesano: Bonazzi e Passera credono nella salvezza

Al termine di Fornovo Medesano-Il Cervo abbiamo sentito l’allenatore della squadra di casa che ha vinto il match salvezza per 2-0, Matteo Bonazzi: “Sono molto soddisfatto, eravamo obbligati a vincerla e siamo stati bravissimi, meritando la vittoria. Vengono fuori a volte i soliti problemi di cinismo, abbiamo perso tre o quattro occasioni davanti al portiere, lì dobbiamo essere più bravi. Per il resto è stata una partita stra meritata, giocata con grande volontà e intensità. Ora rimangono le ultime due partite in cui dovremo fare lo stesso per portare a casa una salvezza meritata”.

Anche il capitano Paolo Passera ha parlato del match: “E’ andata bene, siamo venuti fuori da un brutto periodo; manca ancora l’ultimo sforzo, ma se l’atteggiamento visto nelle ultime due settimane sarà portato avanti, penso che ne verremo fuori al meglio”.