Krause-Kalma è già finita?

Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura tra Jaap Kalma e il Parma. Il managing director corporate, ultimamente lontano dai grandi eventi - vedi l’assenza al Tardini contro il Perugia , oltre che agli appuntamenti istituzionali in occasione della cena degli sponsor e del Natale gialloblù - non sarebbe più nei programmi della società di Krause, attualmente impegnato a reperire un suo sostituto. Secondo indiscrezioni, il manager olandese a fine anno potrebbe abbandonare la carica dopo appena otto mesi. In tal caso, dopo l’esonero di Enzo Maresca, sarebbe il secondo passo verso una rivoluzione non annunciata da parte del Parma.

Dopo qualche giorno di assenza dagli uffici di Collecchio, Kalma è tornato in città per sbrigare evidentemente gli aspetti burocratici di una situazione che lo vede sempre più lontano dal mondo Parma.