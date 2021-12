Langhiranese - Alsenese 2 - 3 | Grigiorossi combattivi ma sfortunati

Squadra in casa

Squadra in casa Langhiranese

Buona partita della Langhiranese che esce però sconfitta dal match contro l’Alsenese. Parte a ritmi alti la gara che al 20’ vede la prima grande occasione con Dalla Fiora che dalla distanza colpisce la traversa. Reagiscono i piacentini due minuti più tardi con Mansour, ma Coruzzi para. Il vantaggio al 24’ è dei grigiorossi con Babboni che calcia dal limite e trova l’angolino. Subito dopo però Sana commette fallo da rigore in area e per l’Alsenese va sul dischetto Mansour che non sbaglia.

Ancora al 28’ Dalla Fiora colpisce la traversa e nel finale di primo tempo ci provano Ferrari e Bertolazzi a riportare in vantaggio i parmensi, ma al 44’ è ancora Mansour a segnare, questa volta approfittando di un errore difensivo dei padroni di casa. Nella ripresa i piacentini conquistano un altro calcio di rigore, ma Coruzzi para il tiro di Corso al 62’. Il tris per l’Alsenese arriva però al 78’ quando Gambazza mette in rete su calcio d’angolo e a nulla serve la rete di Dalla Fiora su rigore all’85’.