Langhiranese - Bobbiese 1 - 1 | Grigiorossi in vantaggio e raggiunti nel finale

Bella prova della Langhiranese che ferma la Bobbiese con un pareggio per 1-1. Partono bene i padroni di casa che creano ottime occasioni fin dai primi minuti e mantengono il pallino del gioco per tutto il primo tempo, senza lasciare spazio ai blasonati avversari. Ad inizio ripresa arriva il vantaggio per i grigiorossi che vanno in rete con il giovane Carletti che, servito da Drebli, con un piatto non sbaglia. Poco dopo segna anche Drebli, ma il suo gol viene annullato per fallo sul portiere. I parmensi cercano di stringere i denti e di resistere, con i piacentini che a questo punto reagiscono e spingono, trovando la rete del pareggio all’80’ con Franchi. Nel finale gli ospiti cercano addirittura la vittoria, ma la Langhiranese riesce a tenersi stretto il punto conquistato.