Langhiranese - Carignano 0 - 2 | Notte fonda per i grigiorossi

Ancora una sconfitta per la Langhiranese che non riesce più a trovare punti da quattro partite; torna invece alla vittoria il Carignano dopo il pareggio contro il Fornovo Medesano. La gara parte equilibrata con poche occasioni e giocata prevalentemente a centrocampo. Gli ospiti passano in vantaggio al 21’ con Montali che di testa mette in rete un corner. Provano a reagire i grigiorossi con Cittadino e Zanichelli che non trovano Menta a opporsi.

Il portiere del Carignano diventa poi protagonista quando Talignani commette un fallo di mano in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Xeka che trova l’opposizione del portiere giallorosso. Nella ripresa prova a farsi sotto per cercare il pareggio squadra di Bianchi che non trova però la porta e al 60’ Ciervo raddoppia chiudendo il risultato in contropiede. Nel finale c’è tempo anche per un palo colpito da Ciervo, ma il risultato non cambia più.