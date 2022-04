Langhiranese - Fiore Pallavicino 5 - 3 | Triplette di Drebli e Troccoli

La Langhiranese si è imposta con un 5-3 nello scontro diretto contro il Fiore Pallavicino. Il derby è stato animato e combattuto con i padroni di casa che sono partiti subito aggressivi e al 2’ arriva già il vantaggio con il gol di Drebli. Al 5’ arriva subito il raddoppio con Anarfi si mette in proprio e lascia sul posto tutta la difesa avversaria.

Gli ospiti non si lasciano abbattere da questo avvio shockante e reagiscono accorciando le distanze al 14’ con Troccoli che approfitta di un errore difensivo. Al 28’ i grigiorossi provano a chiuderla e calano il tris con Bertolazzi che la mette in rete al volo. Non si dò ancora per vinto però il Pallavicino e accorcia ancora con Troccoli che riceve un bel cross e va alla doppietta personale al 33’.

A pochi istanti dall’intervallo la Langhiranese si porta ancora avanti, ancora con Drebli che si incunea nella difesa degli ospiti e segna il 4-2. Dopo cinque minuti dalla ripresa del gioco ancora Drebli si mette in mostra con la tripletta personale ed è 5-2. I grigiorossi poi controllano senza problemi, anche se nel finale Troccoli eguaglia Drebli con una tripletta che però non serve a nulla e finisce 5-3.