Arriva un’altra sconfitta per la Langhiranese che cede il passo alla Gotico Garibaldina. I grigiorossi partono bene e segnano con Sutera, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si svegliano poi gli ospiti che impegnano il portiere della Langhiranese in un paio di occasioni prima di passare in vantaggio al 23’ con Pietra che di testa batte il portiere grigiorosso. Il primo tempo termina così, con un po’ di nervosismo da parte dei padroni di casa. Prova a partire forte la squadra di Giordani nella ripresa, ma al 70’ arriva il raddoppio degli ospiti con Kone. Al 77’ Xeka riceve da Monteleone e manda in rete accorciando le distanze, ma nel finale, che si trasforma in battaglia vera, i piacentini riescono a resistere con le unghie e con i denti portando via i tre punti.