Langhiranese - Il Cervo 0 - 1 | Grigiorossi sotto nel primo tempo, Il Cervo resiste in dieci

Sconfitta casalinga per la Langhiranese nel derby contro Il Cervo che si impone per 0-1 e conquista la seconda vittoria in campionato staccandosi dai padroni di casa in classifica. Partono con determinazione i grigiorossi che poi subiscono alla prima occasione per gli ospiti quando Pin recupera un pallone al limite dell’area e manda in rete con un tiro imprendibile per Micale al 13’.

La Langhiranese non rimane a guardare, ma prova a recuperare, trovando però gli avversari molto attenti e ordinati. Nella ripresa gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Mazzara e la squadra di Giordani prova in tutti i modi a cercare il pareggio approfittando dell’uomo in più, ma Oppici e compagni riescono a sbarrare ogni tentativo e a portare a casa i tre punti.