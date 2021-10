Langhiranese - Noceto 2 - 1 | Colpaccio dei grigiorossi nell'anticipo del sabato

Arriva la prima sconfitta in campionato per il Noceto che cade nell'anticipo del sabato sera in casa di una cinica Langhiranese

L’anticipo del Girone A di Promozione ha riservato un risultato a sorpresa nel derby tra Langhiranese e Noceto. Ad avere la meglio sono stati infatti i padroni di casa che hanno saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni mentre gli ospiti hanno pagato le assenze importanti e non sono riusciti a fornire una prestazione convincente dopo aver perso la testa della classifica domenica scorsa contro il Fornovo Medesano. Partenza col turbo della Langhiranese che al 1’ impegna già Lucani con una punizione di Dallafiora. Al 17’ arriva poi il vantaggio dei ragazzi di Giordani con Zanichelli che approfitta di una serie di rimpalli in area che gli insegnano consegnano il pallone e lui è abile nel girarsi e metterla in porta con un bel sinistro.

Il Noceto non riesce a reagire e ad inizio ripresa, appena rientrate le squadre in campo, arriva il raddoppio dei padroni di casa con Dallafiora che mette al centro dell’area un bel cross per Lazzari che di testa batte Lucani. Arriva ora la prima occasione per gli ospiti con Billone che al 25’ calcia dalla distanza, ma Coruzzi riesce in qualche modo a neutralizzare il tiro. Di nuovo al 52’ torna il duello Billone-Coruzzi con il primo che mette al centro un pericoloso tiro-cross e il secondo lo manda in corner con i pugni. A sette minuti dalla fine arriva il gol del Noceto che potrebbe riaprire la partita quando Delporto si trova tra i piedi un bel pallone che arriva da un rivallo fortunato e dall’area piccola deve solo far partire il sinistro e metterla in rete. I ragazzi di Rastelli non riescono però a completare l’opera e il match termina col punteggio di 2-1.