Finisce bene la prima in casa per la Langhiranese che vince per 3-2 contro la Pontenurese. A passare in vantaggio sono gli ospiti all’11’ con Lucci che approfitta di un errore difensivo. I grigiorossi trovano subito la reazione e ci provano più volte trovando sempre il portiere avversario attento. Ancora un errore della difesa di casa e arriva il raddoppio dei piacentini al 28’ con Del Fanti. Riesce quasi subito ad accorciare le distanze la squadra di casa che al 31’ va in rete con Xeka che ribadisce in rete una respinta del portiere avversario. Nella ripresa continua a provarci la Langhiranese che viene premiata al 75’ quando Babboni trova il gol del 2-2. Nei minuti di recupero avviene poi il miracolo della rimonta quando Sutera calcia da buona posizione dove il portiere non può arrivare e regala i tre punti ai compagni.