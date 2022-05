Langhiranese - Viarolese 1 - 0 | Mazzera al 90' tiene a galla i grigiorossi

Rimane aggrappata ai play out la Langhiranese segnando il gol della vittoria al 90’ contro la già retrocessa Viarolese. Una sconfitta per grigiorossi avrebbe significato la retrocessione diretta. E’ la squadra di casa a fare la partita, ma l’importanza del match blocca i ragazzi di Bianchi che creano tante occasioni con Dalla Fiora, Drebli e Pellegri senza però ottimizzarle quindi si arriva all’intervallo a reti inviolate, con gli ospiti ben decisi a difendere la propria porta.

Nella ripresa poi la Langhiranese si butta in avanti in tutti i modi ma il tiro di Anarfi termina fuori di poco, poi Sutera trova la parata di Baroni. Ci provano anche Bertolazzi e Drebli che però calciano troppo alto e la partita sembra stregata. La situazione si aggrava al 68’ quando Sutera viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore: sul dischetto va Mazzera che sente forse troppo la tensione e sbaglia colpendo il palo. Due minuti più tardi ci prova anche Sana, ma colpisce il palo. Quando ormai tutto sembra perduto, al 90’, al termine di una bella azione corale, Mazzera trova il gol del vantaggio che tiene ancora a galla i grigiorossi.