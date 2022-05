Langhiranese - Vigolo Marchese 0 - 0 | Gara di andata dei play out a reti inviolate

Arriva solo un pareggio a reti inviolate per la Langhiranese tra le mura amiche del ‘Pertini’ nella gara di andata del play out di Promozione contro il Vigolo Marchese. Il risultato favorisce i piacentini che avranno a disposizione due risultati (pareggio e vittoria) nella gara di ritorno per mantenere la categoria e spedire in Prima Categoria i grigiorossi, approfittando del miglior piazzamento finale in classifica. Il primo tempo è molto equilibrato e teso, con le due squadre che si affrontano prevalentemente a centrocampo e faticano a creare occasioni importanti.

Nella ripresa la musica non cambia e il risultato nemmeno, ma qualche occasione in più, da entrambe le parti, si vede. Nei minuti di recupero i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Sana, ma si lanciano lo stesso in avanti per cercare la vittoria senza però trovare la rete con Sutera, Cittadino e Pellegri molto propositivi.