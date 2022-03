Langhiranese - Vigolo Marchese 1 - 2 | Brutta sconfitta nello scontro salvezza

Arriva un’altra sconfitta per la Langhiranese in una gara importantissima per la corsa alla salvezza: al ‘Pertini’ passa il Vigolo Marchese. Nella prima frazione di gioco le due squadre danno vita ad uno spettacolo vivace, senza però creare grandi occasioni da rete. Ad inizio ripresa prova a sbloccata Bertolazzi che calcia però a lato, poi il vantaggio per i grigiorossi arriva al 51’ quando Sutera calcia dal limite e con una traiettoria imprendibile batte Taino.

Passano però solo cinque minuto e i piacentini trovano il pareggio grazie a Corti che entra troppo facilmente in area e batte Coruzzi di piatto. I padroni di casa provano a reagire spingendo per cercare il nuovo vantaggio e creando buone occasioni, ma al 77’ arriva la beffa quando Nogueira segna il gol della vittoria per il Vigolo Marchese. Nel finale ci prova Sutera al volo per riagguantare almeno il pareggio, ma Taino è attento e para.