Lentigione - Borgo San Donnino 3 - 1 | Biancazzurri combattivi ma ancora ultimi

Non si stacca dall’ultima posizione in classifica il Borgo San Donnino che perde anche in casa del Lentigione. Partono bene gli uomini di Nicolini che vanno subito vicini al vantaggio con Vanni di testa, ma Zagnoni salva sulla linea. Poi è Lancellotti direttamente da punizione a provarci, ma trova il portiere attento. Continua a macinare gioco e occasioni il Borgo, ma a passare in vantaggio sono i reggiani al 31’ con Zagnoni che approfitta di una mischia per battere in rete. La reazione dei barghigiani arriva subito, ma si va negli spogliatoi sull’1-0.

Cambia la musica nella ripresa con i padroni di casa che comandano il gioco e al 47’ colpiscono un palo con Sala e al 52’ arriva anche la traversa centrata da Cuoghi. Al 53’ però, come una beffa, arriva il pareggio di Lancellotti che dal limite trova un tiro morbido imprendibile per Sorzi. La gioia dei biancazzurri dura solo quattro minuti perché al 57’ Formato, appena entrato in campo, trova un traversone per Casini che manda in rete da distanza ravvicinata. Non succede quasi più nulla tranne il tris del Lentigione firmato da Formato che pressa Paganelli traendolo in fallo e segnando al 93’.