Lentigione - Borgo San Donnino 4 - 5 | I biancazzurri passano il turno ai rigori

Ottima partenza di stagione per il Borgo San Donnino che vince nel turno preliminare di Coppa Italia e passa il turno in casa del Lentigione. Pericolosi i parmensi nei primi minuti con Rossi dal limite dell’area con un potente rasoterra. Ottima palla dentro di Rossi al 13’ minuto per Carollo che cade a terra ma si continua. Primo angolo della partita battuto al 20’ minuto dal Lentigione che non impensierisce Frattini.

Calmi al 29’ recupera una palla importante , scambio con Ferretti che lo manda dentro,la conclusione finisce fuori. Il Borgo ci prova di nuovo al 30’ minuto: Rossi cade in area, l’arbitro indica il dischetto del rigore. Borgo in vantaggio, realizza Ferretti che con tutta calma spiazza Rizzutto. È gol al 38’ minuto, sempre Ferretti questa volta su punizione con un perfetto sinistro dove il portiere non può nulla.

Inizia il secondo tempo,arriva il primo tiro vero del Lentigione al 5’ minuto. Accorcia le distanze il Lentigione: Rossi atterra Formato che al 16’ minuto segna con un cucchiaio. Angolo di Nanni e Cortesi insacca di testa al 33’ minuto, pareggio Lentigione. Attaccano ancora i padroni di casa con Nanni che sfiora il gol a tu per tu con Frattini: il portiere ospite devia in angolo al 38’ minuto.

Occasione Borgo al 48’ minuto con un pericoloso diagonale di Ferretti dal limite dell’area che finisce di poco a lato. I 90 minuti finiscono in parità quindi si va ai calci di rigore in cui ha la meglio il Borgo San Donnino: 4-5 il risultato finale.