Lentigione - Salsomaggiore 2 - 1 | Ancora una sconfitta per i gialloblù

Arriva un’altra sconfitta per il Salsomaggiore. In casa del Lentigione termina 2-1 e i gialloblù parmensi mancano ancora una volta l’incontro con la vittoria, perdendo inoltre la seconda partita consecutiva. I padroni di casa sono passati in vantaggio subito al 6’ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Formato e il primo tempo si è chiuso sull’1-0. Nella ripresa è arrivato il raddoppio del Lentigione al 65’ con Sala e la reazione del Salso ha tardato troppo ad arrivare: infatti al 92’ Montesi ha accorciato le distanze quando ormai era troppo tardi per recuperare.