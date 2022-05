Luzzara - Sorbolo 3 - 0 | I reggiani banchettano sui rossoblù

Continua con una fila di sconfitte la strada del Sorbolo ormai retrocesso da alcune settimane. Oggi è stato il Luzzara a banchettare sul proprio campo contro i rossoblù che hanno avuto una occasione per rifarsi alla ripresa del campionato a fine febbraio, per poi ricadere nelle tenebre delle sconfitte. Il match è partito già in salita per i parmensi che al 2’ hanno subito la prima rete firmata da Aracri. Al 14’ è poi arrivato il raddoppio dei reggiani con Fino e all’intervallo si è andati sul 2-0, con il risultato già praticamente in ghiaccio. Nella ripresa il Luzzara ha trovato anche la terza rete al 70’ con Gualtieri per il 3-0 finale.