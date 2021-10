Luzzara - Terme Monticelli 1 - 1 | I biancazzurri la recuperano nella ripresa

Continua la striscia positiva del Terme Monticelli che pareggia in trasferta contro il Luzzara dopo le due vittorie consecutive. Ad aprire le marcature e passare in vantaggio sono i padroni di casa che al 30’ mandano in rete Aracri e il primo tempo termina sull’1-0. Nella ripresa reagiscono i ragazzi di Liperoti che al 66’ riescono a pareggiare i conti grazie alla rete di Gualtieri. Un punto a testa quindi per i reggiani e i parmensi che rimangono divisi da tre punti in classifica con il Terme Monticelli a otto e il Luzzara a cinque.