Managing Director Corporate, il Parma sceglie Martines per correre verso la A

In casa Parma sono attesi nei prossimi giorni due annunci. Quello del Managing Director Corporate e quello del Managing Director Sport. La struttura verticistica a due teste, ideata da Kyle Krause e mantenuta dallo stesso presidente come modello organizzativo anche dopo il siluramento di Jaap Kalma e il recente abbandono di Javier Ribalta, sta per essere ricomposta con nuove nomine. Trovano infatti conferme le indiscrezioni su Luca Martines, Ceo di Reewolution del Gruppo Reda operante nel settore dell’abbigliamento sportivo.

Il manager ha già incontrato il presidente Kyle Krause a Parma e avrebbe firmato già una bozza di accordo che dovrebbe essere ufficializzata a breve. Si tratterebbe per lui della prima esperienza nel mondo del calcio. Per il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica ci sarà invece da ancora da attendere qualche giorno, come ha spiegato il presidente Krause in conferenza stampa. Il no alla Salernitana di Bigon con conseguente approdo in granata di Morgan De Sanctis, lascia uno spiraglio per l’ex dirigente del Napoli che avrebbe sostenuto già un paio di colloqui con l’entourage del presidente americano. Ma la pista non sembra caldissima, sono al vaglio altri nomi, anche dall’estero.

È questione di giorni, dopo di che anche questo nodo sarà sciolto e il management team scelto da Krause, pronto a centrare gli ambiziosi obiettivi indicati dal patron nei giorni scorsi.