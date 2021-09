Mezzolara- Borgo San Donnino 0 - 0 | Comincia con un punto l'avventura del borghigiani in Serie D

Partita apertissima contro il Mezzolara, ma nessuno riesce a sbloccare il risultato; buon punto per cominciare per la squadra di Baratta

Allo ‘Zucchini’ di Budrio il Borgo San Donnino conquista il suo primo punto della storia nel campionato di Serie D. Il match contro il Mezzolara termina a reti inviolate, ma le emozioni non mancano. I padroni di casa partono forte e già prima che l’orologio finisca il primo giro di lancette, si fa vedere con Bovo che dalla distanza impegna Frattini. Reagisce però il Borgo e al 5’ si fa vedere con Abelli che crossa dalla sinistra, il pallone viene poi deviato prima di finire sui piedi di Bajic che non inquadra la porta. Continua un botta e risposta piuttosto acceso tra le due formazioni che mantengono il match in equilibrio per tutto il primo tempo. Entra meglio il Borgo San Donnino nella ripresa, ma, nonostante il grande pressing, non riesce a sbloccare il risultato. Al 60’ ci prova Amore innescato da Scaramuzza, ma il pallone colpisce l’incrocio dei pali. Nel finale cala leggermente la squadra di Baratta lasciando troppo spazio al Mezzolara che si fa sotto, ma non riesce a colpire.